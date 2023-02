Ucraina ultime notizie Scholz | chi può mandare tank a Kiev lo faccia ora Intelligence Nato | «Mosca fatica a montare l’offensiva»

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Via libera dell’Eurocamera alla risoluzione in cui si chiede di fornire a«aiuti militari per tutto il tempo necessario» e si invita la Commissione a «prendere in seria considerazione la fornitura di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e un aumento delle munizioni». Zelensky respinge l’ipotesi di negoziati con Putin. Joe Biden terrà un discorso in vista del primo anniversario dell’inizio della guerra il 21 febbraio a Varsavia: è lo stesso giorno in cui è previsto il discorso di Vladimir Putin