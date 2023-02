Ucraina ultime notizie Macron | l’Europa si armi se vuole difendersi Scholz | chi può mandare tank a Kiev lo faccia ora

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 17 febbraio 2023)sise. Via libera dell’Eurocamera alla risoluzione in cui si chiede di fornire a«aiuti militari per tutto il tempo necessario». Zelensky respinge l’ipotesi di negoziati con Putin. Joe Biden terrà un discorso in vista del primo anniversario dell’inizio della guerra il 21 febbraio a Varsavia: è lo stesso giorno in cui è previsto il discorso di Vladimir Putin