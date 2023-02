Ucraina | Tajani al diplomatico cinese Wang Yi | “Aiutateci a trovare una soluzione” Pechino | “Servono negozaiati accettabili per tutti”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La Cina . Ieri durante l’incontro avuto a Roma con il ministro degli Esteri Antonio, il capo della diplomaziaYi ha affermato che di fronte ad una situazione complicata come quella che si è delineata inbisogna insistere peruna “accettabile per”.Yi ha aggiunto che “Quello che la Cina ha sempre fatto è di promuovere la pace e i negoziati“. Quanto più complicata è la situazione, “tanto più è necessario insistere negli sforzi politici e diplomatici perunaaccettabile per tutte le parti”. Il ministroha ribadito la necessità di esercitare pressioni su Mosca per favorire le condizioni di una “pace giusta”, attraverso ...

Di fronte a una situazione complicata come quella della guerra inbisogna insistere per trovare una "soluzione accettabile per tutti". E' quanto ha detto il ...degli Esteri Antonio. "...Il ministro degli Esteri , Antonio Tajan i accende una speranza per la pace tra Russia e. E un indizio in questa direzione viene dalle parole dal titolare della Farnesina: 'Il capo ...al ...

Ucraina: Tajani, attacchi russi sui civili inaccettabili Agenzia ANSA

Ucraina, Tajani: "Missile su Zaporizhzhia sarebbe peggio di Chernobyl" Adnkronos

Ucraina: Tajani, 'l'Italia resta al fianco di Kievma per ora no a nuovi decreti' Affaritaliani.it

"Deve giocare un ruolo fondamentale per spingere verso la pace giusta": per quella fra Russia ed Ucraina Antonio Tajani chiede aiuto alla Cina ...