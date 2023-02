Ucraina | Tajani al diplomatico cinese Wang Yi “aiutateci a trovare una soluzione” Pechino | “Serve soluzione accettabile per tutti”

Di fronte a una situazione complicata come quella della guerra inbisogna insistere per trovare una "soluzione accettabile per tutti". E' quanto ha detto il ...degli Esteri Antonio. "...... Wang Yi, di esercitare tutta la forza di un grande Paese, quale è la Cina, nei confronti della Russia affinché si sieda al tavolo di pace per garantire l'indipendenza dell'", ha detto. ...

Ucraina: Tajani, attacchi russi sui civili inaccettabili Agenzia ANSA

Ucraina, Tajani: "Missile su Zaporizhzhia sarebbe peggio di Chernobyl" Adnkronos

Ucraina: Tajani, 'l'Italia resta al fianco di Kievma per ora no a nuovi decreti' Affaritaliani.it

"Deve giocare un ruolo fondamentale per spingere verso la pace giusta": per quella fra Russia ed Ucraina Antonio Tajani chiede aiuto alla Cina ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-31e667ad-d782-2a7d-9ab8-83fdbd42ef ...