Ucraina | Ppe annulla incontro a Napoli dopo parole Berlusconi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “A seguito delle osservazioni di Silviosull’abbiamo deciso dire le nostre giornate di studio a. Il supporto per l’non è facoltativo”. Così il capogruppo dei Popolari Europei Manfred Weber via Twitter. “Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro sostegno e proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell’Ue”, aggiunge Weber. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina, abbiamo deciso di cancellare i nostri giorni di studio a Napoli". Lo annuncia ufficialmente Manfred Weber, il leader dei popolari europei.

«Dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina, abbiamo deciso di cancellare i nostri giorni di studio a Napoli». Lo annuncia ufficialmente Manfred Weber, il leader dei popolari europei.