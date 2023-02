Ucraina | Oms Europa | ' 1 anno di guerra devastante | 780 attacchi a sanità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Milano, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "Sono alla mia quinta visita" in, "sullo sfondo di undi". E "mi stupisco sempre che, nonostante la fatica, lo stress e la stanchezza del personale, il sistema sanitario" del Paese alla prese col conflitto con la Russia "rimanga così straordinariamente resistente". Gli "imperdonabiliai servizi sanitari" sono ora "quasi 780 nell'ultimo". A fare il punto è stato il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della(Oms) per l', Hans Kluge, da Zhytomyr, in. Il suo è anche un appello, un incoraggiamento: "Questo non è il momento di far vincere la fatica", ha esortato. Kluge nella sua dichiarazione, oltre a evidenziare "l'impegno ...