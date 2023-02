(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le ultime mosse di Mosca sono indizi sui piani del Cremlino per le prossime settimane. Kiev: 'Diecimila soldati schierati a ...

Le ultime mosse di Mosca sono indizi sui piani del Cremlino per le prossime settimane. Kiev: 'Diecimila soldati schierati a ...L'Amministrazione Biden, intanto, è alle prese con la guerra incon la Russia, con la 'guerra dei palloni' con la Cina e, sul fronte internbo, con lodi un 'defualt' federale, che ...

Ucraina, lo spettro di una maxi offensiva russa. "Undici navi da guerra nel Mar Nero" QUOTIDIANO NAZIONALE

Ucraina, news in diretta. Mosca: "Nato coinvolta al massimo nella ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ucraina, il capo dei Wagner: "Due anni per conquistare il Donbass ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Perché la Russia vede forze sataniche all'opera in Ucraina swissinfo.ch in italiano

Russia, Medvedev: "Pronti ad arma nucleare se Ucraina attacca" Adnkronos

Le ultime mosse di Mosca sono indizi sui piani del Cremlino per le prossime settimane. Kiev: "Diecimila soldati schierati a Sumy" ...La Chiesa russa brandisce lo spettro dell'Apocalisse perché il satanismo si sarebbe impadronito dell'Ucraina. Per i soldati russi caduti in battaglia, la Chiesa di Mosca ha promesso la remissione dei ...