Ucraina | diretta – Zelensky alla conferenza di Monaco | “Russia può perdere quest’anno” Scholz | “Sosteniamo Kiev | ma no escalation”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il presidente ucraino parla in videocollegamento all’appuntamento annuale in Germania e torna a chiedere sostegno militare. Intanto dall’arriva la denuncia: “11 navi da guerra russe nel Mar Nero” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Questo delicatissimo equilibrio potrebbe rompersi in caso di fornituradi armamenti israeliani all'visto che Mosca ha più volte affermato "che chiunque fornisca armi all'sarà ...Intelligence Nato: 'Mosca fatica a montare l'offensiva'. Oggi si apre la Conferenza di Monaco sulla sicurezza con il videodiscorso di Zelensky. Kiev: 10mila soldati russi al confine con Sumy, 11 navi ...

Ucraina, news in diretta. Scholz agli alleati: "Mandate subito i tank a Kiev" - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Filorussi: "Prese le alture di Bakhmut" la Repubblica

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Il Golia russo può perdere quest'anno". LIVE Sky Tg24

Zelensky esclude di cedere territori per un accordo di pace: le notizie del 16 febbraio sulla guerra Corriere della Sera

Ucraina, diretta - Il Parlamento Ue vota per l'invio di armi a Kiev: "Valutare anche i jet". Il Capo di stato maggiore Usa ... Il Fatto Quotidiano

Il Cremlino: «Gli Stati Uniti sono il vero istigatore del conflitto in Ucraina, dubbi che Biden accetti un incontro con Putin a Minsk» – Nelle ultime 24 ore attacchi in sette regioni – Kiev: la prossi ..."Viviamo in un mondo strutturato su disuguaglianze o sul pensiero che alcune vite valgono più di altre. Noi vogliamo contribuire a cambiare tutto questo, consapevoli che tutte le vite hanno uguale val ...