Ucraina | Danti | ' in Fi i popolari non esistono'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Da Forza Italia si dicono sorpresi dalla scelta del Ppe di annullare il loro evento in Italia dopo le parole di Berlusconi. Per Manfred Weber è un'amara scoperta: le distanze dall'ex premier alla fine le ha prese solo lui. E iin FI semplicemente non". Così l'eurodeputato Iv, Nicola, su twitter.