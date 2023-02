(Di venerdì 17 febbraio 2023) Condanna all', con 10 mesi d'isolamento diurno, per Cristoforo Aghilar, a giudizio per l'omicidioa 58enne Filomena Bruno,a sua ex, uccisa con almeno 6, sul pianerottoloa...

L'accusa Omicidio volontario per aver ucciso ala donna. Il delitto era avvenuto l'11 giugno 2021 a Landriano (Pavia). Ma oggi la Corte d'Assise di Pavia ha assolto Andrea Cusaro, 28 anni,...la zia a: assolto perché incapace intendere Ma oggi la Corte d'Assise di Pavia ha assolto Andrea Cusaro , 28 anni, per difetto di imputabilità : secondo i giudici togati e popolari ...

Landriano, uccise la zia a coltellate: assolto per infermità mentale IL GIORNO

Uccise a coltellate la madre dell'ex fidanzata: condannato all'ergastolo Today.it

Uccise un 19enne e massacrò a coltellate la madre: ergastolo per il pachistano Masih Shahid Il Primato Nazionale

Moglie uccide a coltellate il marito nel Bresciano Il Sole 24 ORE

Uccise la mamma a coltellate: condannato a Catania ragazzino di ... Fanpage.it

Assolto perché incapace di intendere e volere malgrado abbia ucciso a sangue freddo, prendendo a coltellate la zia 77enne. Il pubblico ministero di Pavia, Valentina De Stefano, aveva chiesto per lui ...Pavia, 17 febbraio 2023 -- Assolto, per infermità mentale. Andrea Cusaro, 28 anni, dovrà però essere curato, per un periodo d i 10 anni, in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Re ...