UAE Tour 2023 | tutti contro Remco Evenepoel che vuole tornare alla vittoria

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Mancherà la stella assoluta, Tadej Pogacar, che nel frattempo sta dando spettacolo sulle strade spagnole, ma, come visto negli ultimi anni, l’UAEnon ha nulla o quasi da invidiare ai grandi giri per quanto riguarda la startlist. Scatta lunedì la corsa a tappe negli Emirati Arabi, andiamo a scoprirla nel dettaglio con favoriti e ambizioni degli italiani. FAVORITI UAENon c’è Pogacar, ma c’è: dopo una Vuelta a San Juan non del tutto convincente, il campione del mondoe questa sembra l’occasione ideale. A sfidarlo un corridore che su queste strade ha sempre fatto benissimo: Adam Yates, vincitore nel 2020, secondo nel 2021 e 2022, che vestirà per la prima volta la squadra della ...