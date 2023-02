“Tutti devono sapere” Pierluigi Diaco | la concorrente scoppia a piangere dopo le parole del conduttore

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023)fa commuovere la. Sono passati alcuni giorni da quando ilè stato al centro di una serie di attacchi per quello che ha fatto durante una puntata di “BellaMa’”. Di fronte ad una donna presente in studio che si è lasciata sfuggira una parolaccia la reazione diè stata davvero veemente, tanto da meritarsi pure le frecciate di Fiorello che ha voluto prenderlo un po’ in giro. La signora ha detto: “Oh che pa*** che siete!”.è subito intervenuto: “Oh, oh Raffaella, non si possono dire assolutamente parolacce. Te lo vieto e mi scuso col pubblico, ora chiedi scusa. Le parolacce non si dicono, soprattutto non si dicono qui da noi a Bella Ma’. Da domani sei in punizione per una settimana, non si possono proprio dire ...