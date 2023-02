Turchia | due uomini estratti vivi dopo 261 ore sotto le macerie del terremoto a Hatay

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Hanno trascorso 261 orele, poi un suono ha allertato i soccorritori che si sono messi a scavare. Così sono stati salvati duedi 26 e 34 anni che hanno trascorso quasi 11 giorni sepoltiun palazzo crollato a causa delnella città turca di. Le squadre di salvataggio, protagoniste in questi giorni di diversi soccorsi “miracolosi” a oltre una settimana dal sisma di magnitudo 7.5 che ha devastato la, stavano lavorando intorno all’edificio crollato quando hanno sentito quel flebile richiamo e hanno iniziato a scavare in direzione del suono udito. Mehmet Ali Sakiroglu, uno dei duetratti in salvo, aveva portato il figlio in ospedale il giorno prima del, riferisce Anadolu. ...

Mehmet Ali Sakiroglu, uno deiuomini tratti in salvo aveva portato il figlio in ospedale il giorno prima del terremoto, riferisce Anadolu. .Mehmet Ali Sakiroglu, uno deiuomini tratti in salvo, aveva portato il figlio in ospedale il giorno prima del terremoto, riferisce Anadolu.

Il terremoto in Turchia ha prodotto fratture enormi Focus

Turchia, due donne estratte vive dalle macerie del sisma Agenzia ANSA

Sisma: 41mila i morti in Turchia e Siria. Salvate dalle macerie due donne dopo 208 ore - Pronti a partire i geologi della Lombardia - Pronti a partire i geologi della Lombardia RaiNews

Terremoto Turchia, due donne di 77 e 74 anni salvate dopo 212 e 227 ore sotto le macerie Sky Tg24

Il terribile terremoto in Turchia non cessa di riservare momenti di disperazione assoluta con oltre 42mila vittime ma anche qualche attimo di quelli che fanno gridare al miracolo e portano luce: in ...Le riprese aeree mostrano le crepe lungo una strada turca vicino a Pazarcik, causate dal devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la vicina Siria il 6 febbraio 2023, provocando migliaia di mor ...