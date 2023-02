Trend Marketing 2023 | il nuovo ruolo delle digital agency in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) - Roma, 17 febbraio.Se qualcuno crede che il “fenomeno” legato ale stia subendo una flessione dopo il boom della Pandemia si sta sbagliando di grosso. Con gli investimenti nele in crescita del 2,1% in, anche ilsi prospetta come un anno ricco di innovazioni e nuovilegati al Web. Tra tutte le novitàdi inizio anno, le più interessanti sembrano essere quelle collegate all'Intelligenza Artificiale. Al centro del dibattito da tempo ma mai realmente protagonista in ambito, la nuova frontieraIA generative sembra essere diventata ildel momento. Impossibile non citare Chat GPT (Generative Pretrained Transformer), ...