Traffico Roma del 17-02-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione disagi sulla tangenziale est è chiusa per incidente la galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni in Forti le ripercussioni per illunghe code sono segnalata partire dalla galleria Giovanni XXIIIintenso sulla Grande Raccordo Anulare code a tratti sono segnalate in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria da Settebagni a Prenestina si rallenta in uscita daVerso il raccordo anulare poi sulla via Flaminia a partire da Corso di Francia traficada anche via Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede verso Ostia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della c e ...