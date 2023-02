Traffico Roma del 17-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione i disagi sulla tangenziale est è chiusa per incidente la galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni Forti le ripercussioni dellunghe code sono segnalate partire dalla galleria Giovanni XXIIIintenso sul grande raccordo anulare code a tratti sono segnalate in carreggiata esterna tra l’uscita dellaFiumicino a via Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria e da Settebagni a Prenestina qui a complicare la situazione anche un incidente si rallenta sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio a Tor Cervara verso Raccordo Anulare e sulla via Flaminia da Corso di Francia fino al Raccordo Anulare è trafficata poi via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII a via San Cleto papà verso la circonvallazione Aurelia ...