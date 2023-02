Traffico Roma del 17-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione si rallenta lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina ed Appia code sono poi segnalate sul percorso Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e torce tra Verso il raccordo anulare per rallentamenti in tangenziale Tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi e tra via Nomentana via di Monti Tiburtini il tutto verso San Giovanni trafficata via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII via San Cleto papà verso la circonvallazione Aurelia chiusa per un muro perimetrale pericolante via di Porta San Sebastiano all’altezza di Piazzale Numa Pompilio non si escludono difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante chiusa per lavori urgenti via Giolitti tra piazza di Porta Maggiore e Viale Manzoni Per lo stesso motivo la ferrovia termini Centocelle limita il percorso a Ponte Casilino ...