Traffico Roma del 17-02-2023 ore 13 | 30

(Di venerdì 17 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati Chiudi sul tratto Urbano della A24 tra Casalbertone la tangenziale est la polizia locale segnala rallentamenti per incidente Piazzale Ostiense davanti la stazione metro Piramide di aperte in centro le strade tra Piazza della Repubblica e Castro Pretorio chiusa al transito per lavori di potatura via Nomentana tra corso Trieste Viale XXI Aprile nelle due direzioni ripercussioni alla circolazione per ildi zona fino alle 18 chiusa invece per lavori urgenti via Giolitti in prossimità di Porta Maggiore ricordiamo che è in corso lo sciopero del trasporto pubblico ae nel Lazio scatterà alle 17 la seconda fascia di garanzia fino alle 20 al momento sono possibili riduzioni del servizio bus filobus e tram le metro a b e B1 è la ferrovia termini Centocelle sono in servizio con ...