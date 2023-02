Traffico Roma del 17-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascoltorallentato per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Casilina edilbi via 24 lavori di potatura su via Nomentana chiusa al transito tra corso Trieste Viale XXI Aprile nelle due direzioni di percussioni alla circolazione per ildi zona fino alle 18 ricordiamo in corso lo sciopero del trasporto pubblico locale di ATACTPL e Cotral per le linee del trasporto extraurbano a rischio bus tram e metropolitane e la ferrovia termini Centocelle scatterà 17 la seconda fascia di garanzia fino alle 20 al momento il servizio della metro a b&b uno sta proseguendo con sibili riduzioni di corse regolare invece la metro C oggi nella fascia verde in vigore il blocco per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci e privati alimentati a ...