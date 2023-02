Traffico Roma del 17-02-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascoltointenso è rallentato lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Tuscolana via Appia file anche sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e via Pontina auto in coda sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est e sulla stessa tangenziale estIncoronato da via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico nel quadrante Nord cose su via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti ed ancora su via Salaria tra Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbeincolonnato su via Aurelia tra via di Acquafredda e l’hotel Ergife e chiude Poi su via Aurelia Antica Dov’è la polizia locale segnala anche un incidente altezza Don Guanella ricordiamo è stato indetto per oggi lo sciopero del trasporto ...