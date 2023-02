(Di venerdì 17 febbraio 2023) Al via lonazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. Per chi si sposta in città e nelle areepolitane sarà una giornata difficile. A proclamare la protesta è stata l'Unione ...

Allo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. Per chi si sposta in città e nelle aree metropolitane sarà una giornata difficile. A proclamare la protesta è stata l'Unione ...SCIOPERO- In considerazione dello sciopero nazionale delindetto per venerdì 17 febbraio ... con sede inGiambellino, 60 - 20147 Milano. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. A. MI " 2081845

Carnevale, variazione delle linee di Tpl – laprovinciadicivitavecchia.it laprovinciadicivitavecchia.it

Savona, soppressa fermata in via Genova per lavori TPL Linea

Tpl, al via a Bari l'abbonamento annuale del bus a (soli) 20 euro autobusweb

Io Faro Carnevale a Civitavecchia: le strade chiuse e le modifiche al ... TerzoBinario.it

Tpl: al via sciopero di 24 ore, fermi bus, metro e treni La Sicilia

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Al via lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. Per chi si sposta in città e nelle aree metropolitane sarà una giornata difficile. A proclamare la ...In occasione del Carnevale Viterbese che si terrà nei giorni 18 e 21 Febbraio 2023, i percorsi delle linee di trasporto pubblico locale saranno modificate come segue: Linea 1C (solo il 18 Febbraio): d ...