(Di venerdì 17 febbraio 2023)ha presentato la nuova: design più raffinato, prestazioni più coinvolgenti e nuova elettronica di bordo. Modello chiave della gamma globale dell’azienda, rappresenta la trasposizione della filosofia “kaizen” (Impegno per il miglioramento continuo) e si è guadagnato il titolo di vettura più venduta al mondo. In oltre mezzo secolo,è riuscita nell’impresa di rimanere sempre al passo con i tempi tenendo conto dei cambiamenti nei gusti e nelle preferenze dei clienti. Maè anche la seconda vettura più venduta nel segmento C in Europa, e anche quest’ultima evoluzione è tecnologicamente all’avanguardia grazie all’introduzione del Full Hybrid-Electric di quinta generazione con due propulsori elettrificati da 1,8 e 2,0 litri capaci di offrire più potenza, una guida più gratificante, e ...

Nuovaha un prezzo di lancio di 29.800 euro per la Active Hatchback in motorizzazione da 1,8 litri, grazie ai WeHybrid Bonus da 3.500 euro in caso di permuta o rottamazione. La ...Parlare di nuova, l'auto più venduta al mondo e già passata attraverso 12 generazioni la prima delle quali è datata 1966, deve necessariamente fare riferimento alla qualità di questa famiglia oggi ...

Toyota Corolla Touring Sport full Hybrid: la station che è una bomba [VIDEO] - Prove Automoto.it

Prova video | Toyota Corolla 2023, l'ibrido ingrana la quinta. Quale feeling Prova video Motorbox

Toyota Corolla, arriva il restyling per la best seller giapponese – FOTO Il Fatto Quotidiano

Toyota Corolla Touring Sports 1.8, il miglioramento si sente - Prove e Novità Agenzia ANSA

Toyota Corolla, restyling di sostanza: l’auto più venduta al mondo ha nuovi motori full hybrid Corriere della Sera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta la nuova Corolla, evoluzione dell’attuale gamma di 12ma generazione. La quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric di Toyota rappresenta il cuore della ...