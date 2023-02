Tottenham | Stellini | “Conte tornerà presto | anche se deve prendersela più comoda del previsto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il viceallenatore del, Cristian, ha spiegato le condizioni di salute di Antonio, che dovrà proseguire la sua convalescenza a casa dopo l’intervento per la rimozione della cistifellea: “Antonio forse ha sottovalutato il decorso post-operatorio: lo stress, la tensione che vive prima della partita hanno creato qualche problema. Mase noncome sperava,più. La salute è più importante del calcio ed è per questo che la società, Antonio e i medici hanno deciso di lasciare il mister in Italia dopo l’ultima partita. Non sappiamo di quanto tempo abbia bisogno, dipenderà dalle sue sensazioni. La sua non è stata un’operazione semplice, è stato un ...