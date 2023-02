Tottenham-Arsenal | tentata aggressione a Ramsdale | c’è il daspo per il tifoso

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Inunaveva cercato di entrare in campo per aggredire il portiere dei GunnersInunaveva cercato di entrare in campo per aggredire il portiere dei Gunners. Secondo quanto riportato dai media inglesi, sarebbe stato comminato undi quattro anno per il soggetto in questione. L'articolo proviene da Calcio News 24.