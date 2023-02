Totò Cuffaro torna in campo | cade l' interdizione dai pubblici uffici

(Di venerdì 17 febbraio 2023)erato da un pezzo. Aveva provato a farlo da protagonista silenzioso. Da segretario di partito “semplice”, standosene a lungo nelle retrovie. Impossibile. La sua Democrazia Cristiana Nuova – questo il nome completo – ha ottenuto il 6,5% alle ultime elezioni Regionali, arrivando a eleggere cinque parlamentari all’Ars. Ma oggi, per l’ex presidente della Regione siciliana, cala il sipario sulle vicende giudiziarie che gli erano costati 4 anni e 11 mesi di reclusione nel carcere di Rebibbia. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, infatti, ha dichiarato “estinta” la pena accessoria maturata a seguito di due sentenze di condanna: cioè l’perpetua dai. Come d’incantoVasa Vasain pista. Candidabile. ...

Il tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato 'estinta' la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per l'ex presidente della Regione Siciliana, che già nel settembre scorso aveva ottenuto la riabilitazione da due condanne subite. La prima è per il reato di diffamazione nei confronti del magistrato Francesco Taurisano e la ...L'ex governatore della Sicilia,, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo la completa riabilitazione. Lo ha reso noto lo stesso, condannato nel 2011 a sette anni di reclusione per favoreggiamento ...

