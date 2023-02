Totò Cuffaro ora può tornare a candidarsi | con un’interpretazione la Sorveglianza di Palermo fa cadere l’interdizione dai pubblici uffici

(Di venerdì 17 febbraio 2023) E adesso Salvatorepotrà fare politica anche in prima persona. Lo ha deciso il Tribunale didi, con un’ordinanza che ha fattodaioltre ad altre pene accessorie. L’ex governatore siciliano era stato condannato nel 2010 a sette anni di reclusione per favoreggiamento a Cosa nostra, scontati nel carcere di Rebibbia tra il 2011 e il 2015. Nei mesi scorsi era già arrivata la riabilitazione: adesso, le porte sono aperte anche a una possibile ricandidatura. La novità – La riabilitazione, concessa dal Tribunale diil 13 settembre scorso, mantenevadai, rimandando a una nuova valutazione al termine di ...

Il tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato 'estinta' la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per l'ex presidente della Regione Siciliana, che già nel settembre scorso aveva ottenuto la riabilitazione da due condanne subite. La prima è per il reato di diffamazione nei confronti del magistrato Francesco Taurisano e la ...L'ex governatore della Sicilia,, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Palermo la completa riabilitazione. Lo ha reso noto lo stesso, condannato nel 2011 a sette anni di reclusione per favoreggiamento ...

