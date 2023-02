Torino | la curva Maratona diserta il derby allo Stadium per la modalità di vendita dei tagliandi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La, cuore pulsante del tifo del, diserterà ilin casa della Juventus il prossimo 28 febbraio. “Il nostro essere ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci e rinunciare alfa male, ma l’idea di iscriverci al loro sito è disgustante: non possiamo piegarci alle regole dei gobbi, lasciamo il settore vuoto e invitiamo tutti i tifosi ad unirsi a noi“, afferma la tifoseria in una nota. Motivo della contestazione è ladidei, con l’obbligo di iscriversi sul sito della Juventus per acquistare i biglietti per la sfida. L’invito dellaè quello di ritrovarsi di fronte ...

... e ancora su via degli Ulivi lungo lato Parco Laghetti, si seguirà lain via delle Querce, la discesa in via dei Pioppi all'Oratorio San Pio X davanti alla Biblioteca Don Milani, arrivo finale ...In Piemonte ladei contagi presenta un andamento stazionario rispetto al periodo precedente. L'occupazione ... Alessandria 27, Asti 11, Biella 6, Cuneo 16, Novara 21, Vercelli 6, VCO 8,...

TORINO, LA CURVA MARATONA DISERTA DERBY ALLO STADIUM - Sportmediaset Sport Mediaset

Incidente a Torino Bertolla: tir rimane incastrato nella strettoia, code chilometriche TorinoToday

Fiorentina, Curva Fiesole: «No alla trasferta a Torino. La Juventus è ... IlNapolista

Curva Fiesole: «Il calcio è della gente, NO alla trasferta di Torino» Sport People

Curva Fiesole non va a Torino, troppi 55 euro per il biglietto. Ci ... Labaro Viola

La curva Maratona, cuore pulsante del tifo del Torino, disertera' il derby in casa della Juventus il prossimo 28 febbraio. "Il nostro essere ultras ...Torino è in questi giorni la capitale del basket italiano ... «Porterei l’atmosfera di qui in Nba: i tifosi, la curva, è tutto molto più divertente. Ti dà un sacco di energia». Mannion, da ...