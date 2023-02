Torino | Ferri e Salvadori difendono Juric | «La squadra va bene | sul Fila…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le parole di due ex bandiere del, dopo le contestazioni adegli scorsi giorni Dopo le contestazioni degli scorsi giorni dei tifosi delcontro il tecnico, il quotidiano torinese Tuttosport ha sentito due ex bandiere granata, Roberto Salvatori e Giacomo, per chiede il loro parere. Di seguito le loro parole. SALVATORI – «I tifosi devono essere con lui, c’è stato qualche anno in cui quasi mi addormentavo a vedere le partite, coninvece le vedo volentieri. Sta facendo, laha fi nalmente una sua identità, gioca senza paura, attacca. Mi ricorda Radice per come lavora, non lascia niente al caso. Radice era un precursore dei tempi, con lui facevamo ...