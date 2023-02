Tomaso Trussardi | dalla carriera nella moda alla sua storia d' amore finita con Michelle Hunziker!

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono ...

è stato il marito di Michelle Hunziker e l'affascinante rampollo di una delle più prestigiose case di moda italiane: scopriamo tutto quello che c'è da sapere su di lui! Ha un cognome ...VEDI ANCHE Michelle Hunziker esi dicono addio Quando partorirà Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza attendono la nascita del loro piccolo, un maschietto,...

Tomaso Trussardi, altro che Michelle Hunziker: il nuovo amore è lei ... SoloMotori

“Trussardi non vuole…” Michelle Hunziker scoppia la bomba (e rispunta l’ex marito E... Newsby

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, spunta la verità dopo anni ... Grantennis Toscana

Michelle Hunziker compie 46 anni: la sorpresa delle figlie e il silenzio di Tomaso Trussardi Today.it

Michelle Hunziker compie gli anni: ecco i dolcissimi auguri di Aurora ... RDS 100% Grandi Successi

Michelle Hunziker torna su Canale 5 con il suo one woman show rinominato Michelle Impossible & Friends. Dopo il successo della prima stagione, la showgirl svizzera si propone ancora al pubblico come p ...L’ultima nata delle Guide di Repubblica dirette da Giuseppe Cerasa, accende i riflettori sugli eventi che caratterizzeranno l’anno della cultura, a cominciare da “Light is life – Feste delle Luci”, pr ...