Tim | Labriola | bene per tutti se c' è competizione sulla rete

Lo ha detto l'AD di Tim, Pietro Labriola, in un'intervista interna rivolgendosi ai colleghi. "Comunque vada a finire abbiamo dimostrato che abbiamo una chiara visione del mercato - ha spiegato -. Poi ...Pietro Labriola, che ha rivendicato i risultati ottenuti e di aver mantenuto la parola al mercato con un'azienda che può guardare al futuro con più serenià. (Libero Tv ) In caso di vendita della rete ...