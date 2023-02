“Ti faccio un c… così | ti denuncio” GF Vip 7 | Luca Onestini | mai visto tanto arrabbiato VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023)minaccia di denunciare Ivana Mrazova al GF Vip. È tutto vero ed è successo durante l’ultima puntata del reality show di Mediaset. Ma cosa ha portatoa dire una frase choc di questo livello? Secondo i fan la sua reazione è risultata sproporzionata quanto sospetta: “Ma che hai la coda di paglia?”, scrive un utente sui social. Ma andiamo vedere cosa è capitato. Com’è noto, Ivana è entrata nel programma in quanto ex di, ma in 10 giorni non è ancora emerso il motivo per il quale i due si siano lasciati (che è quello che voleva sapere Signorini sin dall’inizio)., il padrone di casa ha preso la palla al balzo durante la diretta e glielo ha chiesto alla ragazza. Il conduttore ha detto: “La storia fra te eè finita perché lui ...