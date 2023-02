“Ti faccio il mazzo così” GF Vip | Onestini choc a Ivana Pubblico sconvolto davanti alla scena

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nella 34esima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini ha voluto parlare della situazione di stallo tra gli exMrazova e Luca. L’entrata di lei, la scorsa settimana, ha entusiasmato lui. Poi però ci sono state le prime discussioni e tormenti. Per la modella ci sono problemi irrisolti. Il 30enne è sbottato con la grande sorpresa dei presenti e si è scagliato contro la ceca minacciando addirittura di farle una querela. La ex protagonista della seconda edizione, condotta nel 2017 da Ilary Blasi e con Alfonso Signorini come opinionista, è stata invitata dal conduttore nella stanza superled. “La storia fra te e Lucaè finita perché non ti è stato vicino nel momento in cui avevi più bisogno di lui”, ha esordito poi lui. A quel punto,Mrazova si è limitata a narrare la loro storia al GF Vip ...