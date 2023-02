Detto che, continuando così, è destinato a un ruolo da protagonista negli ultimi tre mesi di stagione, com'è la situazione degli altri sei giocatori arrivati in rossonero nei mesi estivi del ...Se De Ketelaere fatica a prendersi il Milan, lo stesso non si può dire per, che ha finalmente hatutti. E così in queste ore arrivano i complimenti a Maldini, Massara e all'area ...

Thiaw ha conquistato tutti. Ma quale sarà il futuro degli altri acquisti estivi La Gazzetta dello Sport

Milan, dopo Thiaw tocca a Vranckx... Daily Milan

Milan, Thiaw diventa l’avvocato del Diavolo Corriere dello Sport

Il Milan scopre Thiaw, è lui la soluzione ai problemi in difesa: Pioli l ... Fanpage.it

Milan-Tottenham, Thiaw: "Vittoria incredibile. Ci ho messo un po', ma ora mi sento a casa" Sky Sport

E’ stato promosso a pieni voti nell’appuntamento più delicato per il Milan negli ultimi mesi, così ha conquistato definitivamente i tifosi e l’ambiente. Cambio assetto Il percorso d’inserimento per ...Il centrale tedesco rendere felice il Milan. La speranza è che ben presto possano arrivare anche altre risposte dagli acquisti estivi ...