The voice senior | Massimo Troisi o John Wick? La tv del 17 febbraio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, venerdì 17su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The”, condotto da Antonella Clerici. Il programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Quattro coach, superstar del panorama musicale, hanno conquistato i loro cantanti preferiti e formato le squadre dei talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata live, una festa della musica ricca di ospiti e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore. Su RaiDue alle 21.20 verrà proposta la serie “N.C.I.S”. L’episodio sarà intitolato “Operazione Festung”: Vance sorprende tre uomini mascherati in casa sua, questi lo aggrediscono, ma lui ne esce illeso. Parker sospetta che non si tratti solo di una rapina, così decide di accompagnarlo a Berlino. Su RaiTre alle 21.20 sarà la volta del film documentario ...

About Motor Racing Network: Motor Racing Network " "of NASCAR," now in its 54 th year of broadcasting, is a wholly owned subsidiary of NASCAR and isprimary source for NASCAR stock car ...... come da tradizione, nella seconda parte della diretta, Alberto Matano, chiacchierando con Antonella Clerici e i coach diSenior intervenuti tramite collegamento, ha fatto una rivelazione ...

"The Voice Senior" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Clementino impazza come coach a “The Voice Senior” Tv Sorrisi e Canzoni

The Voice Senior - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Ninni, 89 anni, incanta The Voice: è il più senior tra i senior Today.it

L'animo rock di Rossella Coci a The Voice Senior: è standing ovation Today.it

Antonella Clerici e i suoi coach impegnati con le prove di The Voice Senior si collegano con La vita in diretta Venerdì 17 febbraio 2023 arriva il quinto appuntamento con The Voice Senior e dopo la ...A La vita in diretta Gigi D'Alessio si emoziona per i complimenti di Alberto Matano rivolti a suo figlio LDA Gigi D’Alessio incassa i complimenti per suo figlio Luca D’Alessio. In collegamento con La ...