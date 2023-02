The Voice Senior | le squadre di Clementino | D’Alessio | Bertè e Ricchi e Poveri 17 febbraio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A Thequesta sera, 17, a quanto pare saranno completate le, anche perché infatti, ipotranno avere modo di terminare le varie audizioni, scegliendo così coloro che andranno a formare il loro team. C’è grande attesa per tale momento, anche perché in tanti sono curiosi di sapere effettivamente quali saranno i cantanti che saranno scelti, ma soprattutto in quale squadra saranno inseriti. Il programma ha sempre ottenuto un largo successo e in tanti stanno facendo il conto alla rovescia per l’inizio della puntata di questa sera. The, leA Thequesta ...

È stata anche coach con Alejandro Sanz nella stagione del 2020 di La Voz () in Spagna. L'ultima uscita di Tini è il suo album Tini Tini Tini; tutte le canzoni sono state scritte col supporto ...Mancano soltanto poche ore al quinto appuntamento con la terza edizione diSenior . Il talent show condotto da Antonella Clerici , che va alla ricerca dei migliori talenti italiani over 60, sta ormai raggiungendo le fasi finali, e per i quattro giudici il compito ...

"The Voice Senior" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Anticipazioni The Voice senior stasera 17 febbraio: Minnie rischia Contra-Ataque

The Voice Senior: i giudici affrontano la temuta fase "Cut" Libero Magazine

The Voice Senior, anticipazioni 17 febbraio 2023: concorrenti e squadre Napolike.it

The Voice Senior, anticipazioni 17 febbraio 2023: concorrenti, squadre e cosa vedremo stasera Il Corriere della Città

Antonella Clerici in forte imbarazzo a La vita in diretta insieme ai coach. Ecco cosa è accaduto nello studio di Alberto Matano. Antonella Clerici in attesa di tornare in tv con il suo programma The ...Il talent show condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior, si appresta a mandare in onda la quinta puntata in prima serata venerdì 17 febbraio.