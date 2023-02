The Marvels | il poster svela la data di uscita ufficiale del film Marvel

I fan dei Marvel Studios dovranno attendere altri mesi per vedere sul grande schermo. Attraverso la diffusione di un nuovo poster, infatti, è stato annunciato che il sequel di Captain Marvel non uscirà più il 28 luglio 2023 bensì il il 10 novembre . Uno slittamento della ...Con un Tweet, i Marvel Studios hanno diffuso online un teaser poster di, il sequel di Captain Marvel. La bella notizia è però accompagnata anche da una cattiva: inizialmente previsto per il 28 luglio del 2023,è stato rimandato di più di tre mesi, ...

You're going to have to wait a little bit longer for the return of Carol Danvers, Monica Rambeau and Kamala Khan as Marvel Studios announced they'll be pushing The Marvels back to a November 10 ...