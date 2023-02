The Mandorlian | Baby Yoda ha un soprannome ispirato ai Muppets

Leggi su screenworld

(Di venerdì 17 febbraio 2023) TaMara Carlson Woodard è una costumista e burattinaia specializzata che ha lavorato spesso con la Disney, come conferma la sua partecipazione a show come The Mandalorian e The Book of Boba Fett. In un’intervista rilasciata alla rivista Empire, Woodard ha parlato del processo di progettazione dialias Gorgu, noto con ildi. Tuttavia, Woodard in origine aveva un altroper il piccolo pupazzo verde: Yermit. “Mi è stata data una foto di Grogu senza vestiti – stavano ancora cercando di decidere il suo vero aspetto e le sue dimensioni“, ha detto Woodard. “Ho costruito un piccolo corpo basato su quello che avrei voluto tenere in mano, una piccola versione di peluche senza volto – l’ho chiamato ‘Yermit’, perché non erae non era ...