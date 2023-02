della F1 insaranno aperti al pubblico nelle giornate del 24 e 25 febbraio , con orari che nel corso de Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato agli abbonati. ...pre - stagione 2023 si svolgeranno dal 23 al 25 febbraio sul circuito di Sakhir , in, dove la settimana seguente scatterà anche il primo Gran Premio dell'anno. Piloti e team attendono con ...

F1 2023 - Test in Bahrain, programma e come seguirli Formula1 Web Magazine

Test Bahrain 2023, le line-up dei team FormulaPassion.it

Test F1 Bahrain 2023, i piloti impegnati a Sakhir Autosprint.it

F2 | Sintesti test del Bahrain – Verschoor il più veloce, ma fatica nel ... F1inGenerale

F1 | Ecco come si svolgeranno i test pre-stagionali 2023 in Bahrain F1inGenerale

Nella serata di ieri l'Alpine ha presentato la A523, la vettura che prenderà parte al prossimo campionato di Formula 1. Gasly e Ocon porteranno in pista la monoposto già nei prossimi test in Bahrain, ...I test del Bahrain per la squadra anglo/tedesca saranno più rappresentativi del solito. “Abbiamo svolto un buon programma iniziale per la W14 – ha dichiarato Andrew Shovlin, direttore tecnico in pista ...