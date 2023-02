Tesseramento Pd a Caserta | la delusione di una sostenitrice ‘cancellata’

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la lettera di Veronica Felaco,del Pd e profodamente delusa dall’onorevole Francesco Boccia: “Lettera aperta all’ On.le Francesco Boccia” Caro On.le Boccia in questi ultimi mesi abbiamo letto le sue accuse ai tesserati diche sono stati chiamati “dopati”, significando sostanzialmente con ciò che gran parte di noi sono falsi. A seguito di queste dicerie che sono girate su tanti giornali ilè andato in tilt e sono stati cancellati centinaia di dem iscritti al PD da anni. Sono Felaco Veronica iscritta al PD da dieci anni, dall’età di 25 anni, sono stata una millenians, componente della Direzione nazionale nel 2017/18, appartenente alla tua stessa corrente ed ora, pur avendo pagato la tessera regolarmente, sono stata cancellata ...

Aversa () - Il capogruppo consiliare del Pd Paolo Santulli medita di lasciare il partito, il ...e gli accoliti che hanno determinato il ribaltone e che hanno dato man forte al". "I ...... "L'ultima chance per non morire" Al Pd si è ristretta la base: iscritti a quota 150 mila, erano il doppio due anni faPd, esplode il caso: bocciati gli elenchi per rischio ...

Parte la campagna di tesseramento di Caserta Decide CasertaNews

Tesseramento Pd a Caserta, la delusione di una sostenitrice ... anteprima24.it

A Caserta annullato tesseramento Pd: iscrizioni sospette Agenzia ANSA

Caserta. Chiusa la campagna di tesseramento FdI. On. Cerreto: "Un ... goldwebtv.it

Caso tesseramenti Pd, 5 segretari cittadini all'attacco CasertaNews

Il deputato del Pd, più volte ministro, scende in campo per sostenere Elly Schlein alle primarie del partito: “Riesce a muovere un pezzo di elettorato che è più lontano dal Partito Democratico, anche ...Elly Schlein, la candidata alla segreteria del Pd, che sfiderà Stefano Bonaccini alle primarie del 26 febbraio, in un'intervista a Fanpage.it ha detto di essere certa che ci sarà una grande partecipa ...