Tesla | richiamate oltre 360mila vetture per problemi al software per la guida autonoma

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il gruppo automobilistico statunitensesta richiamando centinaia di migliaia di veicoli dopo che le autorità hanno segnalato come iperutilizzata dalleelettriche potrebbero aumentare il rischio di incidente. Al vaglio è il cosiddetto sistema Full Self-Driving Beta. Secondo i rilievi della US National Highway “potrebbe indurre il veicolo di comportarsi in modo non sicuro in prossimità degli incroci”. Tra i rischi c’è anche quello che l’auto attraversi con il semaforo già sul giallo e che non segua correttamente una corsia di svolta aumentando quindi le possibilità di incidente se iltore non interviene per correggere la scelta dell’algoritmo. Nello specifico il richiamo interessa 362.758 veicoli, tra cui alcune unità Model 3, Model X, Model Y ...