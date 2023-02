Tesla richiama oltre 360mila auto | sotto accusa il software di guida autonoma

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Secondo l’ente Usa per la sicurezza stradale alcuni difetti nelpotrebbero causare incidenti. L’azienda di Musk non è d’accordo ma ha deciso il richiamo

Sotto accusa il sistema di assistenza alla guida Full Self Driving Roma, 17 feb. -sta richiamando più di 362.000 auto equipaggiate con il suo sistema di assistenza alla guida Full Self Driving. La decisione arriva dopo che le autorità governative di regolamentazione hanno ...

Scopri i dettagli del richiamo di oltre 360 mila veicoli avviato da Tesla per aggiornare il software per la guida assistita FSD Beta.Alcune auto elettriche di Tesla stanno subendo dei richiami per alcuni problemi dovuti al software, ecco come controllare se la tua è interessata ...