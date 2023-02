Tesla richiama 362mila auto con guida ' Full self driving' | rischio incidenti Crollo in Borsa

L'agenzia ha riferito chenon è a conoscenza di morti o feriti causati dai difetti identificati. National Highway Traffic Safety Administration ha precisato che il "recall" ha affrontato solo ...Roma, 17 feb. -sta richiamando più di 362.000 auto equipaggiate con il suo sistema di assistenza alla guida Full Self Driving. La decisione arriva dopo che le autorità governative di regolamentazione hanno ...

A causa dei rischi per la sicurezza, Tesla sta richiamando tutti i 363mila veicoli statunitensi equipaggiati con il software di assistenza “Full Self Driving”, la guida totalmente autonoma che richied ...Secondo l'agenzia federale Nhtsa, il sistema di guida automatizzata potrebbe "consentire alle elettriche di superare i limiti di velocità o attraversare incroci in modo scorretto o imprevedibile" ...