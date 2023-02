Terzo Polo con il fiato corto Dopo la sconfitta elettorale | i dubbi di Renzi sul partito unico

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Perdere, come si sa, non aiuta mai a riflettere bene. Neppure, tantomeno, a ragionare sul futuro. Succede, per dire, dalle parti del, dove diversi retroscena pubblicati in questi giorni ...

Perdere, come si sa, non aiuta mai a riflettere bene. Neppure, tantomeno, a ragionare sul futuro. Succede, per dire, dalle parti del, dove diversi retroscena pubblicati in questi giorni danno i rapporti tra i due leader, Carlo Calenda e Matteo Renzi, tesi allo spasimo, sull'orlo di una (definitiva) rottura. Gli staff, ...luogo più votato in provincia di Agrigento dopo il Santuario del Santissimo Crocifisso di ... farà presto parte delCulturale che sorgerà, su nostra iniziativa, nei locali dell'ex Convento ...

Regionali, la provincia profonda premia Lega e Pd, ma punisce 5 stelle e Terzo polo la Repubblica

Regionali, l'analisi dell'istituto Cattaneo: il centrodestra cresce (soprattutto) in provincia, dove crollano ilmessaggero.it

Risultati regionali: il Pd tiene, il M5S frana e il Terzo polo non decolla Il Riformista

Il sondaggista Piepoli fa il funerale al Terzo Polo: “Progetto morente” Il Tempo

Terzo polo, cosa sta succedendo tra Renzi e Calenda Il Sole 24 ORE

Perdere, come si sa, non aiuta mai a riflettere bene. Neppure, tantomeno, a ragionare sul futuro. Succede, per dire, dalle parti del Terzo Polo, dove diversi retroscena pubblicati in questi giorni dan ...Se i sondaggi sull’asse Roma-Ancona vedrebbero avanti Daniele Silvetti, candidato del centrodestra, rispetto a Ida Simonella, centrosinistra, due "modesti stakeholders della città" - come si definisco ...