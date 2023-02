Terzo Polo | Calenda | ' il 27 riunione con Renzi | spero tempi brevi per partito unico' **

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il percorso verso ilè stato promesso agli elettori e discusso molte volte nel Comitato Politico: scrittura del manifesto, apertura alla sottoscrizione di cittadini e associazioni, costituente con voto degli iscritti per elezione organi dirigenti e leadership", scrive Carlosu twitter. "Su questo -aggiunge- siamo tutti d'accordo. Il 27 decideremo ipiù stretti possibile) in un incontro con il Comitato Politico, la vice presidente Elena Bonetti e il presidente/segretario di Italia Viva, Matteo. Il resto sono ricostruzioni e invenzioni. Avanti".

'Renzi non mi sta antipatico. Non siamo amici, facciamo un percorso politico perchè condividiamo alcune cose. Non siamo mai stati amici, in politica non esistono gli amici ma i colleghi'. Lo ha detto ...Debole il Pd al 15,1%, mentre collano il Movimento 5 Stelle al 17,2% e ilall'8,1%, Una vera e propria rivoluzione.

Meloni torna a crescere tanto anche per la Supermedia, bene anche la Lega. Perde qualcosa il MoVimento 5 stelle, ma soprattutto il terzo polo ...