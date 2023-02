Terzo Polo | Calenda a Iv | ' come fare partito unico? Percorso già discusso più volte' **

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb.(Adnkronos) - "Ilverso ilè stato promesso agli elettori emoltenel Comitato Politico: scrittura del politico, apertura alla sottoscrizione di cittadini e associazioni, costituente con voto degli iscritti per elezione organi dirigenti e leadership". Così Carlosu twitter dopo la nota di Iv nella quale si specificava che non sono in discussione né i tempi né seilcon Azione, ma 'farlo'.

'Renzi non mi sta antipatico. Non siamo amici, facciamo un percorso politico perchè condividiamo alcune cose. Non siamo mai stati amici, in politica non esistono gli amici ma i colleghi'. Lo ha detto ...Debole il Pd al 15,1%, mentre collano il Movimento 5 Stelle al 17,2% e ilall'8,1%, Una vera e propria rivoluzione. Iscriviti alla newsletter

Terzo polo, cosa sta succedendo tra Renzi e Calenda Il Sole 24 ORE

Crepe nel Terzo Polo. Renzi non vuole più Calenda nel logo la Repubblica

Il fallimento del terzo polo è tutta opera di Carlo Calenda Domani

Terzo Polo, ultimatum di Calenda a Renzi: "Decida se vuole partito unico" Sky Tg24

**Terzo polo: Calenda, 'con Renzi idee diverse su partito unico** Gazzetta di Reggio

Meloni torna a crescere tanto anche per la Supermedia, bene anche la Lega. Perde qualcosa il MoVimento 5 stelle, ma soprattutto il terzo polo ...Weekend amaro lo scorso per la formazione di Serie B1 (girone C) dell’ASD Tennistavolo San Polo. Il Metalparma viene sconfitto per 5-2 dal Lucca, terza forza del torneo. Incontro che era giù chiuso in ...