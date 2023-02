Terreremoto | da Fondazione Fifa un mln di dollari in aiuti umanitari

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "LaFoundation fornirà 1 milione diind'emergenza a seguito dei terremoti in Türkiye e in Siria che hanno causato la morte di oltre 42.000 persone e lasciato molte altre senza riparo a temperature gelide". Lo fa sapere ladal suo sito. "Dopo aver consultato la Federcalcio turca e la Federcalcio siriana, insieme alle organizzazioni non governative internazionali e locali, glisaranno utilizzati per acquistare e distribuire beniessenziali, nonché per fornire ricovero e protezione di emergenza e temporanei. Lacontinuerà a collaborare con Tff e Sfa, monitorando la situazione e decidendo ulteriori azioni". LaFoundation è stata istituita nel 2018 a ...