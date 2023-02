(Di venerdì 17 febbraio 2023) LaFoundation fornirà 1 milione diind'emergenza a seguito dei terremoti in Türkiye e in Siria

- 'La Fifa Foundation fornirà 1 milione di dollari in aiuti umanitari d'emergenza a seguito dei terremoti in Türkiye e in Siria che hanno causato la morte di oltre 42.000 persone e lasciato molte ...- 'La Fifa Foundation fornirà 1 milione di dollari in aiuti umanitari d'emergenza a seguito dei terremoti in Türkiye e in Siria che hanno causato la morte di oltre 42.000 persone e lasciato molte ...

Terreremoto, da Fondazione Fifa un mln di dollari in aiuti umanitari Adnkronos

Terremoto Turchia-Siria, oltre 100mila persone salvate. Domenica la visita di Blinken Sky Tg24

Terremoto, i morti sono 41mila. Il direttore dell'Oms: "Ho visto la distruzione di intere comunità" RaiNews

Terremoto Turchia e Siria, il bilancio aggiornato dei morti è incredibile: “il più grande disastro n ... MeteoWeb

Terremoto Turchia, fondazione Specchio d'Italia lancia sottoscrizione con 50mila euro per aiutare famiglie e … la Repubblica

Angelo Zen è morto, inghiottito dal terremoto che ha sconvolto l’Anatolia undici giorni fa. Le ultime speranze si sono spente alle 17 del 16 febbraio (le 19 in Turchia), quando le squadre italiane dei ...(Adnkronos) - "La Fifa Foundation fornirà 1 milione di dollari in aiuti umanitari d'emergenza a seguito dei terremoti in Türkiye e in Siria che hanno causato la morte di oltre 42.000 persone e lasciat ...