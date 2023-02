Terremoto Turchia e Siria | il bilancio supera i 41mila morti

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Potrebbe arrivare a toccare quota 50mila ildelle vittime delche il 6 febbraio ha colpito: secondo le ultime notizie ial momento sono più di. Oltre 38mila persone sono morte ine più di 3.600 in. E mentre si continua a scavare per trovare sopravvissuti fra le macerie – finora sono state salvate oltre 105mila persone – lo sciame sismico non si arresta: quasi 3.500 le scosse di assestamento, 48 delle quali di magnitudo compresa tra il grado 5 e 6. È stato ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen in. Invece nella provincia turca di Adiyaman una 17enne è stata estratta viva dopo 248 ore sotto le macerie, mentre una donna di 27 anni è stata estratta viva dopo 258 ...

... prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, in Siria e, per 'esprimere la vicinanza del Santo Padre alle popolazioni gravemente colpite dal recente, disastrosoe per ...È possibile donare (al conto corrente della Caritas riminese: IT21T0623024206000043130436) indicando come causale "- Siria 2023". L'altra iniziativa è legata alla celebrazione delle ...

Terremoto in Turchia: le incredibili immagini della frattura della terra La7

Terremoto in Turchia e Siria, salvi due uomini dopo 11 giorni sotto le macerie TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria: Aleppo, la testimonianza dell'arcivescovo Jeanbart "è un miracolo se sono vivo" Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia, ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen: l’annuncio di Tajani Il Fatto Quotidiano

Sisma Turchia, Tajani: "Ritrovato il corpo di Angelo Zen" TGCOM

Coop Alleanza 3.0 e tutte le cooperative di consumatori che le fanno capo aiutano le popolazioni del sisma in Siria e Turchia, con uno stanziamento di 100.000 euro, ...Due uomini di 26 e 34 anni sono stati estratti vivi dopo 261 ore sotto le macerie di un ospedale privato nella città turca di Hatay. A riportarlo i media turchi. I soccorritori stavano lavorando intor ...