Terremoto Turchia | 45enne salvato dopo 278 ore sotto le macerie

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ankara, 17 feb. (Adnkronos) - Ancora un salvataggio miracoloso in, dove un uomo è stato estratto vivo dalla278 ore dal devastantedello scorso 6 febbraio. Le squadre di ricerca e soccorso hanno trovato il, identificato dall'agenzia Anadolu come Hakan Yasinoglu,i detriti di un edificio crollato a Dafne, nella provincia di Hatay. Ma nonostante i salvataggi, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Secondo quanto ha dichiarato oggi il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu all'emittente Cnn Turk, il numero totale di persone uccise inè salito a 39.672. Diverse migliaia di persone sono morte in Siria, dove secondo stime di domenica dell'Oms parlavano di 5.900 morti. Oltre 35mila persone si sono unite alle ...