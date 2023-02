Terremoto in Turchia | mega crepe in una strada vicino all’epicentro | le immagini aeree

Mehmet Ali Sakiroglu, uno dei due uomini tratti in salvo aveva portato il figlio in ospedale il giorno prima del, riferisce Anadolu. Leggi ...Mehmet Ali Sakiroglu, uno dei due uomini tratti in salvo, aveva portato il figlio in ospedale il giorno prima del, riferisce Anadolu.

Terremoto in Turchia: le incredibili immagini della frattura della terra La7

Terremoto in Turchia e Siria, salvi due uomini dopo 11 giorni sotto le macerie TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria: Aleppo, la testimonianza dell'arcivescovo Jeanbart "è un miracolo se sono vivo" Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia, ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen: l’annuncio di Tajani Il Fatto Quotidiano

Sisma Turchia, Tajani: "Ritrovato il corpo di Angelo Zen" TGCOM

Le riprese aeree mostrano le crepe lungo una strada turca vicino a Pazarcik, causate dal devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la vicina Siria il 6 febbraio 2023, provocando migliaia di mor ...TURCHIA – Due uomini di 26 e 34 anni sono stati estratti vivi dopo 261 ore sotto le macerie di un ospedale privato nella città turca di Hatay. Lo riportano i media turchi. I soccorritori stavano lavor ...